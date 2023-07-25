Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağı düştü Orman yangının sürdüğü Karistos bölgesinde alevlere müdahale eden Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağının düştüğü öğrenildi. İki pilotun akıbeti henüz bilinmiyor.

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ensonhaber.com

Komşu ülke Yunanistan, orman yangınlarıyla mücadele ediliyor.

Bölgede alevler 8'inci gününde de yükselmeye devam ediyor.

Rodos Adası’ndan yayılan ve giderek büyüyen orman yangını büyük korkuya neden oldu.

Bunun üzerine yerleşim yerinin tehlike altında olması nedeniyle çok sayıda ev ve otel tahliye edildi.

Ekipler görevde

Tüm dünya çalışmaları yakından takip etmeye başladı.

Öte yandan Eğriboz Adası'ndaki Karistos bölgesi de alevlere teslim oldu.

Yunanistan'a ait yangın söndürme uçağı ise harekete geçerek müdahalelerde bulunmaya başladı.

Yangın söndürme uçağı düştü

Çalışmalar devam ederken bölgeden bir haber daha geldi. Müdahale sırasında yangın söndürme uçağının düştüğü öğrenildi.

İki pilotun durumuyla ilgili ise henüz açıklama yapılmadı.

Öte yandan yayınlanan görüntülerde, Eğriboz Adası’ndaki yangınları söndürmeye çalışan uçağın ise düşmeden önce manevra yaparak yavaşlamaya çalıştığı ancak uçağın kanadının engele takılarak alev aldığı görülüyor.