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    Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

    Edirne'de yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 FETÖ/PDY ve 1 PKK şüphelisi yakalandı.
    • 15.11.2022 - 12:18
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    Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı

    Hudut Kartalları sınır hattında terör şüphelilerine göz açtırmamaya devam ediyor.

    Jandarma ekipleri, İpsala ilçesindeki 1’inci derece askeri yasak bölgede yaptıkları kontrolde, Yunanistan'a kaçmaya çalıştığı belirlenen A.S. ve A.S.’yi yakaladı.

    Gözaltına alınan şüphelilerin, ‘FETÖ/PDY’ye üye olmak’ suçundan dosyalarının olduğu belirlendi.

    PKK ve FETÖ şüphelileri yakalandı

    Jandarma ekipleri, merkezdeki 1’inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda da Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi M.B.'yi yakaladı.

    Şüphelilerin işlemleri sürüyor

    DHA'nın haberine göre, gözaltına alınan şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

    Yunanistan’a kaçmak isteyen 3 terör şüphelisi yakalandı #1

     

     


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