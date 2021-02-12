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- Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı
Edirne’nin İpsala ilçesindeki hudut birlikleri tarafından yakalanan 3 şüpheliden ikisinin terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı ortaya çıktı.
- AA
- 12.02.2021 - 10:51
- Güncelleme : 12.02.2021 - 11:10
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 PKK’lının yakalandığını duyurdu.
Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şüpheli, Edirne’nin İpsala ilçesindeki hudut birlikleri tarafından yakalandı.
İKİSİ PKK’LI ÇIKTI
İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şüphelilerden ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi.