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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı

    Edirne’nin İpsala ilçesindeki hudut birlikleri tarafından yakalanan 3 şüpheliden ikisinin terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı ortaya çıktı.
    • AA
    • 12.02.2021 - 10:51
    • Güncelleme : 12.02.2021 - 11:10
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    Yunanistan'a kaçmaya çalışan 2 PKK'lı yakalandı

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a kaçmaya çalışan 2 PKK’lının yakalandığını duyurdu.

    Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye’den Yunanistan’a yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 3 şüpheli, Edirne’nin İpsala ilçesindeki hudut birlikleri tarafından yakalandı.

    İKİSİ PKK’LI ÇIKTI

    İpsala İlçe Jandarma Karakoluna teslim edilen şüphelilerden ikisinin daha önce terör örgütü PKK mensubu olmaktan yargılandığı belirlendi.

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