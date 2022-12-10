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    Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

    MSB, yakalananlardan 4’ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiğini duyurdu.
    • 10.12.2022 - 16:42
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 16:55
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    Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı

    Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırdan yasa dışı geçiş girişimlerine geçit germiyor.

    Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlarla ilgili açıklama yaptı.

    Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şahısların FETÖ ile bağlantısına dikkat çekildi.

    5 şahıstan 4'ünün FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi

    Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı." denildi.

    Yapılan incelemede, şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.

    Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı #1


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