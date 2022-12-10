- Haberler
- Gündem Haberleri
- Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı
Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 şahıs yakalandı
MSB, yakalananlardan 4’ünün FETÖ mensubu olduğunun belirlendiğini duyurdu.
- 10.12.2022 - 16:42
- Güncelleme : 10.12.2022 - 16:55
Türk Silahlı Kuvvetleri, sınırdan yasa dışı geçiş girişimlerine geçit germiyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışanlarla ilgili açıklama yaptı.
Bakanlığın açıklamasında, yakalanan şahısların FETÖ ile bağlantısına dikkat çekildi.
5 şahıstan 4'ünün FETÖ'yle bağlantısı tespit edildi
Açıklamada, "Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 5 kişiyi yakaladı." denildi.
Yapılan incelemede, şahıslardan 4’ünün FETÖ terör örgütü mensubu olduğunun belirlendiği kaydedildi.