Yunanistan'daki feribot yangınında kaybolan 12 kişiden 1'i bulundu.

İtalya'ya gitmek üzere Yunanistanın Lgoumenitsa kentinden ayırlan, 'Euroferry Olympia' adlı feribot, Korfu Adası yakınlarundayken yanmaya başladı.

290 kişinin bulunduğu feribotta bulunan 24 kişinin de Türk olduğu belirlendi.

Bölgeye yönlendirilen helikopter ise mahsur kalan kişileri tahlliye etmeye başladı.

KAYIP KİŞİLERDEN 1'İ BULUNDU

Yapılan açıklamada ise gemideki 14 kişinin kayıp durumda olduğu, 6’sının kimliğinin belirlendiği, 8’inin ise henüz belirlenemediği bildirilmişti.

Edinilen bilgilere göre ise kaybolan kişilerden 1'inin bulunduğu bildirildi. Öte yandan ise arama kurtarma çalışmaları halen devam ediyor.