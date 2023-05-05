Yunanistan'da tedirginlik var: Türkiye'yi durdurmak için nükleer silah almalıyız Yunan medyasında yer bulan bir analizde Yunanistan'ın Türkiye'yi durdurabilmesinin yollarından birinin 'nükleer silaha sahip olmak' olduğu belirtilerek, "Yoksa Türklerin ilerleyişini durdurmaları için büyük güçlere yalvaracağız" denildi. Ayrıca Avrupa Birliği'nce Yunanistan savunma sanayisine mali destek sağlanacağı iddia edildi.

AA & Ensonhaber

Türkiye'nin milli duruşu ve savunma sanayisinde kendine yeten bir ülke olma konusundaki kararlılığı, yerli projelerin hızlanmasına ve Türk savunma sanayisinin giderek güçlenmesine yol açtı.

Özellikle son yıllarda dışa bağımlılık azalırken yerlilik oranını yüzde 80'ler seviyesine çıktı.

Bu kapsamda hava, kara ve denizde Türkiye'nin savunma gücünü artıracak yüksek teknolojili bir dizi proje başarıyla hayata geçirildi.

Yunanistan'da Türkiye'ye karşı nükleer silah çıkışı

Son olarak TEKNOFEST'te adeta gövde gösterisi sergilenmesi Yunanistan'da büyük ses getirdi.

Yunan basını Türkiye'ye karşı 'nükleer silah' çıkışında bulundu.

"Yunanistan, Türkiye'yi engelleyebilir mi?" başlıklı yazıda Türkiye'yi durdurmak için çeşitli önerilerde bulunuldu.

Yunanistan'ın uluslararası kamuoyunun desteğini alabilmesi için Türkiye'yi saldırgan olarak göstermenin hayati önem taşıdığı dile getiren Yunan basını muhtemel bir çatışma durumunda Atina hükümetinin diplomatik avantaj elde etmek için Gökçeada, Bozcaada ve Trakya'nın işgal edilmesi gerektiğini ileri sürdü.

"Yunanistan büyük güçlere Türkiye'yi durdurmaları için yalvaracak"

Türkiye'yi caydırmanın en ideal yolunun Yunanistan'ın bir dizi nükleer silah ve füze platformlarına sahip olması gerektiği belirtilen haberde, "Daha küçük bir ülkenin daha güçlü rakiplerini caydırmasının tek yolu budur. Pakistan'ın nükleere sahip olması Hindistan'ı aşırı derecede temkinli yapıyor. Aynı şekilde İsrail'in nükleer sahibi olduğu bilgisi Arapları müzakerelere açık hale getirdi. Nükleer silahlar Kuzey Kore'deki Kim Jong-un rejiminin hayatta kalmasını sağlıyor" ifadeleri kullanıldı.

Hava ve deniz üstünlüğünün olmaması durumunda yenilginin kesin olacağını yazan Yunan basını, "Yunanistan, 1897'de yaptığı gibi büyük güçlere Türk ilerleyişini durdurmaları için yalvaracak" değerlendirmesinde bulundu.

AB fonlarından Yunanistan savunma sanayisine mali destek

Öte yandan Kathimerini gazetesinin isim vermeden kaynaklara dayandırdığı haberde Avrupa savunma sanayisinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar çerçevesinde kullanılacak Avrupa fonları dağılımından Yunanistan savunma sistemleri için 60 ila 80 milyon euro ayrılacağı ve bu kararın ilk adımlarının Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Sanayiden Sorumlu Üyesi Thierry Breton'ın geçen haftaki Yunanistan ziyaretinin ardından atıldığı ileri sürüldü.

Böylesi bir kararın hayata geçmesi halinde bunun Yunanistan savunma sistemleri ve Lavrio'daki mühimmat üretim fabrikaları için önemli bir kaynak olacağı savunuldu.