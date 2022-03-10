Yunanistan'da Türkiye-İsrail zirvesine yakın ilgi

Türkiye-İsrail görüşmesinden iki ülke arasında iş birliği sonucuna varılması, Yunanistan'da geniş yankı buldu.

Diplomatik ilişkileri yıllardır sık sık kopma noktasına gelen Türkiye ve İsrail arasında yeni bir normalleşme dönemi başlıyor.

Doğu Akdeniz'deki gaz faaliyetlerini Yunanistan ile birlikte gerçekleştirmek isyen ancak bu konuda başarısız olan İsrail'de, Cumhurbaşkanı Isaac Herzog, 14 yıl sonra Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrailli mevkidaşı Herzog ile birlikte baş başa görüşmesi sonrası dün ortak açıklama yaptı.

İŞ BİRLİĞİ MESAJLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Herzog'un ziyaretinin Türkiye-İsrail ilişkilerinde yeni bir dönüm noktası olduğunu söylerken. Aynı zamanda, iki ülkenin enerji alanında iş birliğine hazır olduğunu duyurdu.

İsrail Cumhurbaşkanı Herzog da iki ülkenin son yıllarda ilişkilerindeki bozukluğa dikkat çekerek "İsrail ve Türkiye birçok alanda iş birliği yapabilir." mesajını verdi.

Ziyarete Yunanistan'ın ilgisi de büyüktü. Yunan medyası iki liderin gerçekleştirdiği görüşmeyi manşetlerine taşırken, görüşmedeli enerji alanında yapılacak iş birliğine dikkat çekti.

İşte o manşetlerden birkaçı şu şekilde;

"İSRAİL YUNANİSTAN'A SÖZ VERMİŞTİ"

Yunan gazetesi Philenews Doğu Akdeniz'deki yeni dönemi manşetine taşıyarak "Durum Doğu Akdeniz'in enerjisi için uygun ve Ukrayna'daki savaşta eşit mesafeleri korumayı başaran Türkiye, bu ivmeden İsrail ile ilişkilerini geliştirerek yararlanmak istiyor. İsrail Cumhurbaşkanı'nı Türkiye'de karşılayan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin İsrail ile enerji alanında işbirliğine hazır olduğuna değindi. Ben Gurion Havalimanı'ndan ayrılmadan kısa bir süre önce Isaac Herzog, Yunanistan ve Kıbrıs'ı bölgesel iş birliğiyle bir tutmuştu." ifadelerine yer verdi.

"GERGİN İLİŞKİLERDE DÖNÜM NOKTASI"

The Indicator ise iki ülkenin iş birliğine değinerek "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki uzun vadeli gergin ilişkilerde bir dönüm noktası olacağına inancını bugün dile getirdi." açıklamasını öne çıkardı.

"2008'DEN BU YANA..."

Yunan Capital gazetesi de görüşmeyi iş birliği üzerinden verdi.

2008'den bu yana ilişkilerin gergin olduğuna değinen gazete "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bugün, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un Türkiye ziyaretinin iki ülke arasındaki uzun vadeli gergin ilişkilerde bir dönüm noktası olacağına inandığını ve Ankara'nın İsrail ile sahada iş birliğine hazır olduğunu söyledi.

İsrail liderinin 2008'den bu yana Türkiye'ye ilk ziyaretini gerçekleştiren Herzog ile görüşmesinin ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'nin Filistin meselesine yaklaşımını aktardığını söyledi." haberi bu ifadelerle manşete taşıdı

RUS GAZINA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK GÖRÜŞME

Yunan gazetesi In ise görüşmeyi Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığı üzerinden vererek şu ifadeleri kullandı;

"Rusya'nın Ukrayna'yı işgal girişimi ardından Avrupalı ​​liderlerden kıtanın Moskova'ya olan bağımlılığını azaltma çağrıları sonrası, Akdeniz'deki gaz arzı Avrupa'nın Rus gazına olan bağımlılığını azaltabilir."