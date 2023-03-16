Yunanistan’da tutuklanan 11 DHKP-C üyesi serbest bırakıldı Yunanistan’da 2020 yılında başkent Atina’da DHKP-C’ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 11 kişi serbest bırakıldı.

Yunanistan'da Mart 2020'de Yunanistan terörle mücadele ekipleri, "Türkiye'de çeşitli olaylarla ilgisi bulunan DHKP-C örgütüne yönelik", Eksarhia ve Sepolya semtlerinde operasyon düzenlemişti.

Atina'daki "Türk Siyasi Mahkumlarla Dayanışma" isimli derneğin bürolarında yapılan aramalarda, DHKP-C üyesi olduğundan şüphelenilen 20'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Ağır silahların ele geçirildiği aktarılmıştı

Yunan polisi yaptığı açıklamada, Eksarhia'da Cavella Caddesi'ndeki bir evde yapılan aramada bir tünel tespit edildiğini ve ağır silahların ele geçirildiğini kaydetmişti.

EFSYN gazetesinin haberinde, serbest bırakılan 11 kişiden sadece birine silah bulundurmak suçlamasıyla 18 ay ceza verildiği, diğer 10 kişinin ise beraat ettiği belirtildi.

Salıverildiler

Söz konusu kişilerin 2020'de tutuklandığı hatırlatılan haberde, serbest bırakılan 11 kişinin 3 yıldır cezaevinde olduğu ifade edildi.

Haberde, 18 ay ceza verilen kişinin de 3 yıldır cezaevinde tutuklu bulunması nedeniyle salıverildiği kaydedildi.