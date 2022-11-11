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    Yunanistan'dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ'da karaya oturdu

    Yunanistan'dan yola çıkan Liberya bandıralı yük gemisi, Tekirdağ açıklarında karaya oturdu. Kıyı Emniyeti, 'Pangeo' isimli gemi için kurtarma römorkunun bölgeye yönlendirildiğini bildirdi.
    • 11.11.2022 - 19:41
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    Yunanistan'dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ'da karaya oturdu

    Yunanistan'dan hareket ederek Tekirdağ'a seyreden 190 metre uzunluğundaki Liberya bandıralı Pangeo isimli dökme yük gemisi, Süleymanpaşa ilçesinde bulunan C-Port limanı önünde karaya oturdu.

    Gemiye müdahale edilmek üzere Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından Kurtarma-14 römorku ve Kıyem-4 hızlı tahlisiye botu bölgeye yönlendirildi.

    Ekipler, geminin karaya oturma nedenini belirlemek için inceleme başlattı.

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden açıklama

    Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından açıklama konuyla ilgili mesaj yayınladı.

    Açıklamada, "Yunanistan’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken Tekirdağ C-Port önünde karaya oturan 190 metre boyundaki Pangeo isimli dökme yük gemisi için Kurtarma-14 Römorkörümüz ve KIYEM-4 Hızlı Tahlisiye (can kurtarma) botumuz ivedilikle bölgeye yönlendirildi." denildi.

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #1

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #2

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #3

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #4

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #5

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #6

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #7

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #8

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #9

    Yunanistan dan hareket eden yük gemisi, Tekirdağ da karaya oturdu #10


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