Petrol
79.18
1.72%
Euro
19.7719
-0.60%
Dolar
18.7706
0.15%
Altın
1.105
-1.11%
Borsa
5116
0.00%
Bitcoin
319.886
-0.04%
BTXN Coin
7.12
-3.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Güneşli 12 C
    Yunanistan'dan Türk balıkçılarına taciz

    Yunanistan'dan Türk balıkçılarına taciz

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerine taciz girişiminin engellendiğini bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 05.01.2023 - 18:49
    • Güncelleme : 05.01.2023 - 19:08
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi.

    Yunan bu kez balıkçıları hedef aldı.

    Balıkçıları taciz ettiler

    Yunan unsurları Aydın'ın Didim ilçesi açıkalarında Türk bayraklı balıkçı teknelerine tacizde bulundu.

    İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olaya müdahale etti.

    Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan'ı uzaklaştırdı

    Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırıldı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlandı.

    Yunanistan'dan Türk balıkçılarına taciz VİDEO


    Kaçarken havaya ateş açtılar

    Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildi.

    Yunanistan dan Türk balıkçılarına taciz #1

    Yunanistan dan Türk balıkçılarına taciz #2


    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!
    Advertorial

    Yatırım Botu Ücretsiz Bir Şekilde Hizmetinizde!

    İttifak açıklaması: Partilerle görüşüyoruz
    Gündem

    İttifak açıklaması: Partilerle görüşüyoruz

    Melis Sezen, 26 oldu
    Magazin

    Melis Sezen, 26 oldu

    Görüş Bildir