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Yunanistan'dan Türk balıkçılarına taciz
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunanistan'ın Türk balıkçı teknelerine taciz girişiminin engellendiğini bildirdi.
- Haber Merkezi
- 05.01.2023 - 18:49
- Güncelleme : 05.01.2023 - 19:08
Yunanistan'ın Ege'deki provokasyonlarına bir yenisi daha eklendi.
Yunan bu kez balıkçıları hedef aldı.
Balıkçıları taciz ettiler
Yunan unsurları Aydın'ın Didim ilçesi açıkalarında Türk bayraklı balıkçı teknelerine tacizde bulundu.
İhbar üzerine bölgeye intikal eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri olaya müdahale etti.
Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan'ı uzaklaştırdı
Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu tarafından bölgede bulunan Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru sürülerek uzaklaştırıldı ve Türk balıkçı teknelerinin avcılık faaliyetlerine devam etmesi sağlandı.
Yunanistan'dan Türk balıkçılarına taciz VİDEO
Kaçarken havaya ateş açtılar
Yunan Sahil Güvenlik botunun bölgeden uzaklaştırılması esnasında havaya ateş açması üzerine Türk Sahil Güvenlik Botu tarafından yine havaya ateş açılarak misliyle karşılık verildi.