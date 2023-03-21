Yunanistan'dan Türkiye'ye yeni deprem yardımı Türkiye'ye desteğini sürdüren Yunanistan tarafından deprem bölgesine gönderilen 250 ton yardım malzemesi Edirne'ye ulaştı.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye yardımlar gelmeye devam ediyor.

Bölgeye gönderilen arama kurtarma ekiplerinin yerini artık insani yardımlar aldı.

Komşu Yunanistan da yardım malzemesi gönderen ülkelerin arasında yer aldı.

Yunanistan, içerisinde başkent Atina'nın da yer aldığı Attika Bölgesi'nden 250 ton insani yardım malzemesini Türkiye'ye gönderdi.

Kamyonlarda iki ülkenin bayrakları yer aldı

Yardım malzemelerini taşıyan, üzerinde Türk ve Yunan bayraklarının yer aldığı 67 kamyon, İpsala Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yaptı.

Gıda, kıyafet, battaniye ve ilk yardım malzemelerinden oluşan yardım kolileri, Edirne Garı'nda deprem bölgesine gönderilmek üzere trene yüklendi.

Attika Bölgesi Vali Yardımcısı Vasilis Kokalis, bölgenin ikinci yardım misyonunu Türkiye'ye ulaştırdıklarını söyledi.

"Türk halkının yanındayız"

Malzemelerin, yıkıcı depremden etkilenen insanlara yardımcı olmak için Attika belediyeleri aracılığıyla toplandığını belirten Kokalis, "Komşu Türk halkının yanındayız ve ihtiyaçları olan her konuda yanlarında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.