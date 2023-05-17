Yunanistan'dan Tuzla'ya giderken karaya oturmuştu! Marmara Adası'nda karaya oturan gemi kurtarıldı Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda bir gemi karaya oturmuş ve bölgede endişeye neden olmuştu. Karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak açığa alındı.

Marmara Denizi'nde seyir halinde olan gemi, olumsuz hava şartlarından dolayı sürüklenerek Marmara Adası'nın kayalıklarına yakın sığlıkta karaya oturdu. Yunanistan'dan İstanbul Tuzla'ya hareket eden "Princess Wafya" isimli Sierra Leone bayraklı 97 metre boyundaki gemi, Marmara Adası'nın Gündoğdu mevkisindeki denizin sığ bölgesine tabanından saplanıp kaldı. Gemi kaptanının durumu bildirmesi üzerine bölgeye Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) ait "Nazım Tur" römorkörü sevk edildi. Balıkesir'e bağlı Marmara Adası'nda karaya oturan gemi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince römorkör eşliğinde kurtarıldı. Gemiyi kurtarmak için balık adam ekibi inceleme yaptı Balık adam ekibinin yaptığı su altı incelemesinin ardından gemi, uzman kurtarma ekibi ve römorkör tarafından kurtarılarak güvenli bölgeye intikali sağlandı.