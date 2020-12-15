Yunanistan'dan yaptırım açıklaması

Yunanistan, ABD'nin Türkiye'ye karşı uygulayacağını açıkladığı yaptırım kararı hakkında skandal açıklamada bulundu.

Türkiye'ye karşı her fırsatta yabancı devletlerin desteğini çekmeye çalışan ve özellikle Doğu Akdeniz meselesinde Fransa ve ABD'nin yardımlarını bekleyen Yunanistan'dan bir hamle daha geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye'ye Rusya'da S-400 alımını nedeniyle uyguladığı yaptırımlara dair açıklamada bulundu.

"YAPTIRIMI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada "NATO üyesi Yunanistan, ABD Hazine Bakanlığı'nın Türkiye Cumhuriyeti Savunma Sanayii Başkanlığı, Başkanı ve diğer yöneticilere CAATSA yasasının 231. maddesi uyarınca yaptırım uyguladığına ilişkin açıklamasını memnuniyetle karşılıyor" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin S-400 alımının NATO'nun çıkarlarına aykırı olduğu kaydedildi.