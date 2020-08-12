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    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı

    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı

    Yunanistan Sahil Güvenlik ekiplerinin açtığı ateş sonrası yaralanan ve Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılan üç kişinin bulunduğu teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.
    • İHA
    • 12.08.2020 - 13:06
    • Güncelleme : 12.08.2020 - 13:06
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    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı

    Rodos Adası açıklarında Yunanistan Sahil Güvenlik ekipleri tarafından, özel bir tekneye ateş açılması sonrası 2’si Türk, biri Suriye uyruklu üç kişi yaralanmıştı.

    Bölgeye 112 Acil Sağlık personeli ile birlikte 4 Sahil Güvenlik botu, bir Sahil Güvenlik Dalış timi sevk edilmişti.

    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralanan üç kişi, Türk kara sularına girdikten sonra Türk Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 112 Sağlık ekiplerinin de müdahalesi ile kurtarılarak Marmaris’e getirilmişti.

    Yaralılardan Suriye uyruklu 21 yaşındaki Muhammed Abdol Kedura kolu kırık, 36 yaşındaki Tarhan Yaşlı da hafif yaralı olarak Marmaris Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınmıştı.

    46 yaşındaki Türk vatandaşı Oğuzhan Türkcan ise yüzünde oluşan hasar nedeniyle Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınmıştı.

    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı #1

    TEKNENİN BATMA ANI KAMERADA

    Yunanistan Sahil Güvenlik unsurları tarafından ateş edilen özel teknenin batış anına ait görüntüler ortaya çıktı.

    Öte yandan, olayı ile ilgili olarak Marmaris Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı tarafından başlatılan adli soruşturma devam ediyor.

    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı

    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı #2

    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı #3

    Yunanların ateş açtığı teknenin batış anı #4

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