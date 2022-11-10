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- Yurdun dört bir yanından Anıtkabir'e akın
Yurdun dört bir yanından Anıtkabir'e akın
- 10.11.2022 - 13:56
- Güncelleme : 10.11.2022 - 14:06
Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde yurdun dört bir yanında anılmaya devam ediyor.
Erken saatlerde Dolmabahçe Sarayı'nda sıraya girenlerin yanı sıra, birçok vatandaş da yurdun farklı illerinden gece saatlerinde yola koyularak Anıtkabir'e akın etti.
Gencinden yaşlısına Ata'ya ziyaret
Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.
7'den 77'ye birçok vatandaş, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyarete geldi.
Atatürk'ün ses kaydı açıldı
Öte yandan binlerce kişi, mozole önünde dua ederek saygı duruşunda bulundu.
Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.
Yurdun dört bir yanından Anıtkabir'e akın VİDEO
Gün boyu ziyarete açık
Duygusal anların yaşandığı ziyarette, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.
AA'nın aktarımına göre; Anıtkabir, gün boyu ziyaret edilebilecek.