Yurdun dört bir yanından Anıtkabir'e akın

Yurdun dört bir yanından Anıtkabir'e akın

Her yaştan binlerce kişi, Atatürk'ün ebediyete intikalinin 84'üncü yılında Türk bayrakları ve çiçeklerle Anıtkabir'e geldi. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşandı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yıl dönümünde yurdun dört bir yanında anılmaya devam ediyor.

Erken saatlerde Dolmabahçe Sarayı'nda sıraya girenlerin yanı sıra, birçok vatandaş da yurdun farklı illerinden gece saatlerinde yola koyularak Anıtkabir'e akın etti.

Gencinden yaşlısına Ata'ya ziyaret

Anıtkabir, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkanının katıldığı törenin ardından ziyarete açıldı.

7'den 77'ye birçok vatandaş, Türk bayrakları ve çiçeklerle Atatürk'ün kabrini ziyarete geldi.

Atatürk'ün ses kaydı açıldı

Öte yandan binlerce kişi, mozole önünde dua ederek saygı duruşunda bulundu.

Nöbet değişimi sırasında askerlerin yaptığı seremoni de ilgiyle izlendi. Anıtkabir'deki hoparlörlerden Atatürk'ün 10. Yıl Nutku'nun ses kaydı verildi.

Yurdun dört bir yanından Anıtkabir'e akın VİDEO



Gün boyu ziyarete açık

Duygusal anların yaşandığı ziyarette, vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

AA'nın aktarımına göre; Anıtkabir, gün boyu ziyaret edilebilecek.





















