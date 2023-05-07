Yurt dışı temsilciklerinde oy kullanan sayısı 1 milyon 600 bin oldu Yurt dışı ve gümrüklerde oy kullanma sayısı rekor tazelemeye devam ediyor, Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan son açıklamaya göre 1 milyon 600 bin seçmen oy kullandı.

AA

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak seçime odaklandı.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, sandık başında oy kullanmaya devam ediyor.

Yapılacak seçime sayılı günler kala yurt dışında oy kullanma sayısı da rekor tazeliyor.

Yüksek Seçim Kurulu oy kullanan seçmenlere ilişkin son sayıları güncelerken son rakamlar da geldi.

1 milyon 599 bin 152 seçmen oy kullandı

Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 599 bin 152 oldu.

14 Mayıs gününe kadar sürecek

YSK'dan edinilen bilgiye göre, gümrük kapılarında ve yurt dışı temsilciliklerde 27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışında 1 milyon 490 bin 727, gümrüklerde ise 108 bin 425 seçmen oy kullandı.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 9 Mayıs'a, gümrüklerde ise 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.