Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın bitiyor Türkiye'de 14 Mayıs 2023 Pazar günü yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin, yurt dışı temsilciliklerindeki oy kullanma işlemleri yarın sona erecek…

AA

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), seçimler için belirlediği takvime göre, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmenin oy kullanabilmesi için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde oy verme işlemlerine 27 Nisan'da başlandı.

Bu temsilciliklerden bazılarında oy kullanma işlemi dün sona erdi, bazı yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemi ise yarın sona erecek.

Yurt dışındaki seçmenler, ayrı ayrı belirlenen yerel saatle 18.00 ve 21.00 arasında yarın oylarını kullanabilecek.

Yarın bitiyor

Bulundukları ülkede belirlenen sürede oy kullanamayanlar, 14 Mayıs saat 17.00'ye kadar gümrük kapılarında oy verebilecek.

Bu seçmenler için 46 gümrük kapısında, 24 saat oy verme işlemi yapılabilecek.

Yurt dışında oy kullanma işleminin yarın sona ermesinin ardından, oylar YSK'nın belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Sayım ve dökümler

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığınca, Ankara'daki ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda muhafaza edilecek.

Yurt dışı seçmenlerin kullandığı oylar, Türkiye'de 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte açılacak.

Bu oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

Gümrüklerdeki durum

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısı, 6 Mayıs itibarıyla 2018 seçimindeki oy sayısını geçmişti.

Bu temsilciliklerde dün itibarıyla kullanılan oy sayısı 1 milyon 556 bin 469 oldu, bu sayı 2018 seçimlerinde 1 milyon 358 bin 584 olarak gerçekleşmişti.

Gümrüklerde ise dün itibarıyla 110 bin 355 kişi oy kullandı.

En çok Almanya'dan kullanılacak

YSK verilerine göre, en çok yurt dışı seçmenin bulunduğu ülke 1 milyon 501 bin 152 ile Almanya oldu.

Almanya'yı 397 bin 86 seçmenin yaşadığı Fransa ve 286 bin 753 seçmenin kayıtlı olduğu Hollanda izledi.

Sandık kurulan ülkeler arasında en az seçmen sayısına sahip ülkeler ise 581 ile Brezilya, 584 seçmenle Nijerya, 635 seçmenle Türkmenistan olarak sıralandı.

İkinci tura kalırsa...

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci tura kalması halinde 28 Mayıs Pazar günü yapılacak ikinci tur için belirtilen temsilciliklerde 20-24 Mayıs'ta oy kullanılabilecek.