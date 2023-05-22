Yurt dışı temsilciliklerinde 1 milyon 282 bin 802 oy kullanıldı 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimi için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 282 bin 802 olurken, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı.

İHA

Türkiye, 14 Mayıs'ta sandık başına gitti.

Rekor bir katılımın yaşandığı seçimde, millet kararını verdi..

Oy sayımı sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yüzde 49,50 ile sandıktan yine birinci çıkarken, diğer cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,85 olarak kayıtlara geçti.

Seçimler ikinci tura kaldı.

28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur seçimlerinde Kılıçdaroğlu ve Erdoğan yarışacak.

Bu kapsamda yurt dışında yaşayanlar ise sandık başına gitmeye başladı.

İlk turda da rekor bir katılım ile sandık başına giden yurt dışı seçmeni, bu seçimde de rekora koşuyor.

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

1 milyon 282 bin 802 oy kullanıldı

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar temsilciliklerde 1 milyon 282 bin 802, gümrüklerde ise 68 bin 611 oy kullanıldı.

Oy verme işlemi 24 Mayıs'ta sona erecek

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.