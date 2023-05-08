Yurt dışında 1 milyon 666 bini aşkın oy kullanıldı: Çok sayıda noktada sandıklar kapandı Türkiye'de 14 Mayıs'ta gerçekleştirilecek seçimler için yurt dışındaki temsilciliklerde ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı 1 milyon 666 bini aştı. Dünyada birçok noktada oy verme işlemi sona erdi.

AA

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi...

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler sandık başında oy kullanmaya devam ediyor.

Seçime sayılı günler kala yurt dışında oy kullanma sayısı da her geçen gün rekor tazeliyor.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) oy kullanan seçmenlere ilişkin son verileri paylaştı.

27 Nisan'da başlayan oy verme işlemi kapsamında yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 556 bin 469, gümrük kapılarında ise 110 bin 355 seçmen oy kullanırken toplam sayı 1 milyon 666 bin 824 oldu.

Birçok noktada oy kullanma işlemi sona erdi

Dünyada birçok noktada oy kullanma işlemi tamamlandı.

ABD, Güney Afrika, Cezayir, Azerbaycan, Kazakistan, İngiltere, Polonya, İsviçre, İsveç, Bulgaristan, İtalya, Malta, İspanya, Portekiz, Yunanistan, Çekya, Slovakya, Kosova, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Arnavutluk, Belçika, Hollanda ve Macaristan ile çok sayıda ülkede Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimleri için oy verme işleminin sona ermesiyle sandıklar kapandı.