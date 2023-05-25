Yurt dışında kullanılan oylar Ankara'ya getirilecek Yüksek Seçim Kurulu, cumhurbaşkanı 2'nci tur seçiminde yurt dışı temsilciliklerde 1 milyon 783 bin 107 oy kullanıldığını duyurdu. Oylar, 3 uçakla Ankara'ya getirilecek.

DHA

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2. tur cumhurbaşkanı seçimi için yurt dışı temsilciliklerde 20 Mayıs'ta başlayan oy verme işlemi, 24 Mayıs itibarıyla tamamlandı.

YSK, yurt dışındaki sandıklarda 1 milyon 783 bin 107 seçmenin oy kullandığını açıkladı.

1 milyon 895 bin 430 kişi oy kullandı

Bugün saat 10.00 itibarıyla gümrük kapılarında kullanılan oylarla birlikte yurt dışında oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 1 milyon 895 bin 430'a ulaştığı belirtildi.

Gümrüklerde yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler 28 Mayıs Pazar saat 17.00'ye kadar oy vermeye devam edebilecek.

Oylar 3 uçakla getirilecek

Öte yandan yurt dışı sandıklarda kullanılan oylar bugün ve yarın 3 uçakla Ankara'ya getirilecek.

Esenboğa Havalimanı'na inecek uçaklardaki oylar, Ankara Ticaret Odası Congresium Kongre ve Sergi Merkezi'ne nakledilerek, özel odalara konulacak.

Oylar, 28 Mayıs'ta oy verme işleminin tamamlanmasının ardından sandıkların açılmasıyla birlikte sayılacak.