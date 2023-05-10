Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye başlandı Cumhurbaşkanlığı ve 28'nci dönem milletvekili seçimleri kapsamında yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarının kullandığı oylar diplomatik kuryeler eşliğinde uçaklarla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

AA

Türkiye'de seçim heyecanı hakim...

Yurt dışı temsilciliklerdeki oy kullanma işlemi 9 Mayıs'ta tamamlandı.

Kullanılan oyların bulunduğu çuvallar, sandık ve seçim görevlilerinin gözetiminde mühürlendikten sonra kurye ve siyasi parti temsilciler eşliğinde Türk Hava Yollarının (THY) tarifeli uçaklarıyla İstanbul Havalimanı'na getirildi.

Oy torbaları 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı

Uçaktan alınan oyların bulunduğu mühürlü çuvallar, yetkililer tarafından apronda bekleyen araca konuldu.

Oylar, görevliler nezaretinde havalimanındaki yurt dışı seçim bölgesi başkanlığına götürüldü.

Yurt dışından getirilen oy torbaları, görevli hakim nezaretinde İstanbul Havalimanı'nda 7 kilitle açılabilen çelik kapılı bir odada muhafaza altına alındı.

Partilere tutanak verildi

Ayrıca yetkililere ve parti temsilcilerine imzalı tutanak verildi.

Oyların içinde bulunduğu torbalar daha sonra Arnavutköy 4. Geçici Gümrük Kapısı Seçim Kurulu tarafından Ankara'da bulunan Yurt Dışı İlçe Seçim Kuruluna ulaştırılacak.

Oylar gelmeye devam edecek

Oyların bulunduğu çuvallar gün içinde İstanbul'a gelmeye devam edecek.

Yurt dışında kullanılan oyların bulunduğu mühürlü çuvalların geri kalanının yarın saat 14.30 civarında İstanbul Havalimanı'na getirileceği öğrenildi.

9 Mayıs'ta sona erdi

Yurt dışı temsilciliklerinde oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona ermişti.

Gümrük kapılarında ise oy verme işlemi 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar devam edecek.