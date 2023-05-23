Yurt dışında kullanılan oylar Türkiye'ye getirilmeye devam ediyor Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimleri kapsamında yurt dışında yaşan Türk vatandaşlarının temsilciliklerde kullandığı oylar, diplomatik kuryeler eşliğinde uçakla İstanbul Havalimanı'na getiriliyor.

DHA

Türkiye'de cumhurbaşkanlığı seçimleri ikinci tura kaldı.

Oylamanın bittiği ülkelerdeki pusulalar, uçaklarla Türkiye'ye getiriliyor.

Türk vatandaşlarının kullandığı oyların yer aldığı pusulalar, diplomatik kuryelerle İstanbul'a gönderildi.

Bir diğer yandan da birçok ülkede oy kullanılmaya devam ediliyor.

Yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oylar, muhafaza altına alınan seçim dokümanları ve zarflar diplomatik kuryeler eşliğinde İstanbul'a gönderilmeye başladı.

7 kilitli odada muhafaza ediliyor

Türk Hava Yolları'nın (THY) tarifeli uçaklarıyla getirilen oylar, İstanbul Havalimanı'nda kurulan ve 7 kilitli kapının bulunduğu odada muhafaza ediliyor.

Cumartesi gününe kadar gelecek

Yurt dışında kullanılan oylar, cumartesi gününe kadar Türkiye'ye getirilmeye devam edecek.

İstanbul Havalimanı'nda muhafaza edilen oylar daha sonra kara yoluyla Ankara'ya gönderilecek.

Gümrük kapılarında seçim gününe kadar oy kullanacaklar

Öte yandan yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenler, başta İstanbul Havalimanı olmak üzere tüm gümrük kapılarında 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'ye kadar oy kullanabilecek.