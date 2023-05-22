Yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti Cumhurbaşkanı Seçimi'nin 28 Mayıs'ta yapılacak ikinci tur oylaması için yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden oy kullananların sayısı 1 milyon 153 bin 842 oldu.

14 Mayıs 2023 Pazar günü rekor bir katılımla sandık başına giden yurt içi ve yurt dışındaki vatandaşlar, tercihini yaptı.

Mecliste Cumhur İttifakı'na üstünlük veren vatandaşlar, Cumhurbaşkanlığı seçimlerini ise ikinci tura bıraktı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 28 Mayıs'ta yapılmasına karar verilirken, yurt dışında yaşayanlar ise sandık başına gitmeye başladı.

İlk turda da rekor bir katılım ile sandık başına giden yurt dışı seçmeni, bu seçimde de rekora koşuyor.

Yurt dışında oy kullanımı sürüyor

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilciliklerde ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan (YSK) edinilen bilgiye göre, şu ana kadar 1 milyon 99 bin 841 kişi yurt dışı temsilciliklerde, 54 bin 1 kişi de gümrüklerde oy kullandı. Oy veren seçmen sayısı toplam 1 milyon 153 bin 842 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.