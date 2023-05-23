Yurt dışında oy kullananların sayısı açıklandı Yüksek Seçim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, "Saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu" ifadelerine yer verildi.

AA

Türkiye, Cumhurbaşkanlığı seçimleri için ikinci tura gidiyor.

Tarihinde ilk kez ikinci tur oylamasına gidecek vatandaşlar ise 28 Mayıs'ı bekliyor.

Ancak yurt dışında yaşayan vatandaşlar için, sandık kuruldu ve oy kullanma işlemi başladı.

Yurt dışında yaşayan vatandaşlar, ilk turda olduğu gibi oy kullanmak için uzun kuyruklar oluşturdu.

Yurt dışında sandığa ilgi büyük olurken, Yüksek Seçim Kurulu da son rakamı verdi.

Yurt dışıda oy kullanımı 1 milyonu geçti

Yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, 20 Mayıs'ta başlayan yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy verme işlemleri sürüyor.

Yüksek Seçim Kurulundan edinilen bilgiye göre, saat 14.00 itibarıyla yurt dışı temsilcilik ve gümrüklerde oy kullanan seçmen sayısı toplam 1 milyon 585 bin 334 oldu.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri yarın sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.