Yurt dışından Ankara'ya getirilen oylar ATO Congresium'a ulaştı 14 Mayıs Genel Seçimleri kapsamında yurt dışı temsilciklerinde kullanılan 1 milyon 691 bin 531 oyun tamamı Ankara'ya ulaştı. Esenboğa Havalimanı’na iniş yapan 3 uçaktan yoğun güvenlik tedbirleri altında taşınan oylar, 14 Mayıs saat 17.00 itibarıyla diğer oylarla eş zamanlı olarak sayılmaya başlanacak.

AA

Yüksek Seçim Kurulunca, 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler kapsamında, yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı 3 milyon 416 bin 98 seçmen için 73 ülke ve 156 yerdeki yurt dışı temsilciliğinde sandık kurulları oluşturuldu.

Oyların tamamı geldi

Yurt dışı temsilciliklerde 9 Mayıs'ta tamamlanan oy kullanma işlemlerinin ardından, Avrupa'da Türk vatandaşlarının yoğun yaşadığı ülkelerde kullanılan oyların tamamı, uçaklarla Ankara'ya getirildi.

Oyları taşıyan Türk Hava Yolları'nın "Selçuklu", "Çatalhöyük" ve "Rize-Artvin" uçakları, aralıklı olarak Esenboğa Havalimanı’na iniş yaptı.

Ciddi güvenlik önlemi alındı

Havalimanına inen ilk uçakta görevli, Türkiye-Avrupa Birliği Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, oyların taşınma işleminin ciddi güvenlik önlemleri alınarak yapıldığını vurguladı.

Yolculuğa başlarken uçağın içinde ve bagaj alanında incelemelerde bulunduklarını kaydeden Karayel, "Hem bu oylar kullanılırken hem de bu oylar uçağa kadar getirirken bütün siyasi parti temsilcileri bu oyların etrafındaydı. Hem de sandık başındaydı. Sandık tutanaklarını imzaladılar, çuvallara konulurken süreci takip ettiler." dedi.

Karayel, yurt dışında oy kullanan bütün seçmenlere teşekkür etti.

Uçakta AK Parti, İYİ Parti ve HDP temsilcileri vardı

Oyların nakli sırasında siyasi parti temsilcisi olarak görev alan, İstanbul Milletvekili ve CHP Yurt Dışı Örgütlenme Koordinatörü Yüksel Mansur Kılınç da, "Yurt dışında 73 ülkede kullanılan oylar sırasında sandıklarda CHP en yüksek düzeyde temsilci bulunduran parti oldu." diye konuştu.

Uçakta, AK Parti, İYİ Parti ve HDP temsilcilerinin bulunduğuna değinen Kılınç, partisinin yurt dışında vatandaşların oy kullanabilmeleri için çok sayıda çalışma yaptığını anlattı.

Kılınç, buna karşın, yurt dışı temsilciliklerde kullanılan oy sayısının yeterli düzeyde olmadığını ve artması gerektiğini vurguladı.

Mühürlü çuvallar, tırlara taşındı

Uçakların inmesiyle mühürlü çuvallar, tırlara taşındı.

Saat 05.30'ta oyların taşıma işlemlerinin tamamlanması ve tutanakların tutulmasının ardından polis eşliğinde tırlar hareket etti.

Siyasi parti temsilcileri de güvenlik amacıyla oluşturulan konvoya dahil oldu.

14 Mayıs saat 17.00'de açılacak

Oylar ATO Congresium'daki Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu'na ulaştırıldı.

Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından kontrol edilerek teslim alınmaya başlanan oylar, 14 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işlemlerinin sona ermesiyle, diğer sandıklarla beraber açılacak.