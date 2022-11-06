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    Yurt dışından cep telefonu takibi yabancılar için de geçerli

    Yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin karara yabancılar da dahil edildi.
    • 06.11.2022 - 11:08
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    Yurt dışından cep telefonu takibi yabancılar için de geçerli

    1 Kasım itibaren hayata geçirilen yurt dışından gelen yolcuların kişisel cep telefonlarının haricinde yurda 3 yılda 1 adet cep telefonu getirme hakkının denetlenmesi kararına bir yeni madde daha eklendi.

    Ticaret Bakanlığı ile Bilgi Teknolojileri ve BTK'nın cep telefonu getirme hakkının denetlenmesine ilişkin iş birliğine karara göre, yabancı vatandaşlar da karara dahil.

    Ülkeye giriş çıkışlar denetleniyor

    BTK'nın aktardığı veri ağı ile oluşturulan sorgulama ekranı sayesinde, ülkeye girişte yapılan kontrol ve denetim işlemlerinin etkinliği artırıldı.

    Gümrük kapısında görevli personel tarafından, yolcuya ait kişisel kullanımdaki cep telefonu haricinde kalan cep telefonunun muafiyet kapsamında olup olmadığı kontrol ediliyor.

    Karara yabancılar da dahil edildi

    3 yılda 1'den fazla vergiden muaf cep telefonu kuralı yabancılar için de uygulanıyor.

    Yurt dışından cep telefonu takibi yabancılar için de geçerli #1

    Ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı bilinmiyor

    DHA'nın haberine göre, cep telefonu kaçakçılığı ile mücadele kapsamında yıllık ortalama 30- 35 bin kaçak cep telefonu ele geçiriliyor.

    Yolcu beraberi muafiyet fazlası veya kaçak yollarla beyan harici olarak ülkeye getirilen toplam cep telefonu sayısı henüz net olarak bilinmiyor.

    Yurt dışından cep telefonu takibi yabancılar için de geçerli #2


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