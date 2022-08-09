Yurt genelinde 8 ayda 63 bin göçmen sınır dışı edildi

Son dönemde artış gösteren düzensiz göç ile mücadele kapsamında Türkiye genelinde sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı 63 bin 162 olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'ye yasa dışı şekilde giren kaçak göçmenler tespit edilmeye devam ediyor.

Son dönemde artış gösteren düzensiz göçle mücadele, Düzensiz Göç Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı çerçevesinde gerekli tüm tedbirler alınarak devam ediyor.

Artırılan denetimlerle birlikte binlerce göçmen, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi'nde toplanıyor.

Iğdır'da bu yıl 3 binden fazla göçmen sınır dışı edildi

Göç İdaresi Başkanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla yurda giriş yapan Afganistan uyruklu 770 düzensiz göçmen tespit edildi.

Göçmenler, pasaport ve güvenlik işlemlerinin ardından 6 ile 8 Ağustos tarihleri arasında Iğdır’dan yapılan 5 farklı charter seferiyle Kabil'e gönderildi.

Bu kapsamda sadece Iğdır'da bu yıl gönderilen yabancı sayısı 3 bin 667'ye ulaştı.

8 ayda 63 bin 152 göçmen gönderildi

Öte yandan 27 Ocak tarihinden bugüne kadar Afganistan’a düzenlenen 157 charter seferi dahilinde 28 bin 710 Afganistan uyruklu göçmenin ülkesine dönüşü sağlandı.

İHA'nın aktarımına göre; bu yıl yurt genelinde sınır dışı edilen toplam düzensiz göçmen sayısı ise 63 bin 162 olarak kayıtlara geçti.



