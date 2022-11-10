Yurt genelinde saat 9'u 5 geçe hayat durdu

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ebedi istirahatgahının 84. yılında saygı ve minnetle anılıyor...

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ebediyete intikalinin 84'ncü yılında tüm kentlerde saygıyla anıldı.

Ülkenin her noktasında hayat, Ata'ya duyulan saygının işareti olarak bir dakikalığına durdu.

Sürücüler araçlarından indi

Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla vatandaşlar saygı duruşunda bulundu.

Sürücüler araçlarından inerek saygı duruşuna katıldı. Bazı sürücüler de araçlarının kornalarına basarak sirenlere eşlik etti.

Saygı duruşu sırasında duygulanan vatandaşlar dikkat çekti.

İşte Türkiye'nin dört bir yanında saat 9'u 5 geçe....



