Yurt genelinden oy manzaraları! Vatandaşlar ilk saat itibarıyla okullar akın etti 60 milyonu aşkın vatandaşın oy kullanacağı Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için vatandaşlar, saat 08.00 itibarıyla okulların bahçesinde uzun kuyruklar oluşturmaya başladı.

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Türkiye sandık başında.

Aylarca yapılan seçim çalışmaları, bugün nihayete kavuşacak.

Milyonlarca seçmen, Türkiye'nin kaderini belirlemek için oyunu kullanarak görevini yerine getirecek.

Yurt genelinde günlerce devam eden miting programlarının ardından bugün ise kentlerde sessizlik hakim.

Oy verme işlemi başladı

Büyük bir heyecanın yaşandığı tarihin en önemli seçimleri için seçmenler kararını vererek, adayını seçecek.

Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi saat 08.00 itibarıyla başladı.

İlk saatte kuyruklar oluştu

Çok sayıda vatandaş, ilk saatte oyunu kullanmak adına okulların yolunu tuttu.

Öyle ki, yurt genelindeki birçok okulun bahçesinde oluşan kuyruk dikkat çekti.

Sabahın ilk saatlerinde soluğu sandık başında alan vatandaşlar, akşam 17.00'de sona erecek olan oy verme işleminin sonucunu bekleyecek.

60 milyonu aşkın vatandaş oy verecek

Kalabalığın giderek arttığı okullarda yurt içinde 60 milyon 697 bin 843 seçmen oy kullanacak.

Yurt içinde 4 milyon 904 bin 672 seçmen ilk kez oy verecek.