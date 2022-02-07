Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kat artırılıyor

Yurtlardaki ücretsiz internet kotası iki kat artırılıyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı'na bağlı yurtlardaki internet kotası, 32 GB'a yükseltildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Trabzon'da öğrencilerle bir araya gelmişti.

Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) yurtlarından birinde kalan öğrencilerden biri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a internet kotasının yetersiz kaldığını dile getirmişti.

Cumhurbaşkanı ise yakın zamanda gereken çalışmaların yapılacağını belirtmişti.

Bunun üzerine Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, bugün öğrencilere müjdeyi duyurdu.

İNTERNET KOTASI 32 GB'A ÇIKARILDI

Bakan Muharrem Kasapoğlu, bakanlığa bağlı yurtlarda internet kotasını iki katına çıkardıklarını açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Gençler istedi, biz yaptık! GSB yurtlarımızda internet kotasını iki katına çıkartarak 32 GB'a yükselttik." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a KYK yurtlarındaki internet kotasıyla ilgili yöneltilen soru ViDEO