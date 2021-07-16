Euro
10.1553
0.18%
Dolar
8.5673
0.03%
Altın
503.35
-0.14%
Borsa
1.367
0%
Bitcoin
275.162
-2.69%
EXEN Coin
24.45
-5.37%
24ºC
İstanbul
Güneşli 24 C
    Yurtta 15 Temmuz demokrasi nöbeti

    Yurtta 15 Temmuz demokrasi nöbeti

    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 5. yıl dönümünde de yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti tutuldu.
    • Haber Merkezi
    • 16.07.2021 - 06:49
    • Güncelleme : 16.07.2021 - 06:52
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inenler büyük bir kahramanlık öyküsü yazdı.

    Bugün yurdun dört bir yanında Türkiye hem şehitlerini andı hem de darbecilere karşı kazandığı zaferi kutladı.

     

    15 Temmuz demokrasi nöbetine dair fotoğrafları derledik.

    Yurtta 15 Temmuz demokrasi nöbeti FOTO GALERİ

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir