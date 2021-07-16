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Yurtta 15 Temmuz demokrasi nöbeti
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 5. yıl dönümünde de yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti tutuldu.
- Haber Merkezi
- 16.07.2021 - 06:49
- Güncelleme : 16.07.2021 - 06:52
FETÖ'nün 15 Temmuz'daki kanlı darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısıyla meydanlara inenler büyük bir kahramanlık öyküsü yazdı.
Bugün yurdun dört bir yanında Türkiye hem şehitlerini andı hem de darbecilere karşı kazandığı zaferi kutladı.
15 Temmuz demokrasi nöbetine dair fotoğrafları derledik.