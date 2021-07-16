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Yurtta 15 Temmuz demokrasi nöbeti

Yurtta 15 Temmuz demokrasi nöbeti

FETÖ'nün 15 Temmuz'daki hain darbe girişiminin üzerinden 5 yıl geçti. 5. yıl dönümünde de yurdun dört bir yanında demokrasi nöbeti tutuldu.