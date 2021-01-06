Yürüyüş yapmak yasaklandı mı? Hangi ilçelerde yürüyüş, eylem, protesto yapmak yasaklandı?

Yürüyüş yapmak yasaklandı mı? Hangi ilçelerde yürüyüş, eylem, protesto yapmak yasaklandı?

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada iki ilçede yürüyüş ve gösterilerin yasaklandığı açıklandı. Bunun üzerine vatandaşlar yürüyüş yapmak yasak mı, hangi ilçelerde yürüyüş yasak araştırıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Cumartesi günkü resmi gazetede yayınlanan kararla 5 üniversiteye rektör atandı. Bu kararla Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü'ne Prof. Dr. Melih Bulu getirildi.

Prof. Bulu, AK Parti'nin Sarıyer ilçe teşkilatı kuruculuğu, ilçe belediye başkan adaylığı ve milletvekili aday adaylığı geçmişi nedeniyle tartışma konusu oldu.

Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri tepki göstererek protesto eylemlerine başladı.

Aralarında provakatör ve terör ile ilişkili gruplarında bulunduğu öğrenci toplulukları, saldırgan ve provakatif eylemlerine devam ederken İstanbul Valiliği'nden bir açıklama geldi.

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul'un iki ilçesinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşün yasaklandığını duyurdu. Bu açıklamanın üzerine İstanbul'da yürüyüşler yasaklandı mı, gösteri ve eylemler yasak mı soruları gündeme geldi.

İSTANBUL'DA YÜRÜYÜŞLER YASAKLANDI MI?

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde toplanma çağrıları yapılması üzerine, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüşü yasakladı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada "Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır." denildi.

Valilik açıklamasında polisin "Bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getireceği" belirtildi.

EYLEM, GÖSTERİ VE PROTESTO YAPMAK YASAK MI?

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya tarafından yapılan açıklama şöyle:

"Bazı sivil toplum kuruluşları ve topluluklar tarafından basın ve sosyal medya yoluyla Boğaziçi Üniversitesi kampüsü önünde bugün toplanma çağrıları yapılmaktadır. Beşiktaş ve Sarıyer İlçelerimizin Hıfzıssıhha Kurulu kararları ile yapılması planlanan toplanmanın toplumun salgından korunması ve salgının yayılımının engellenmesi çalışmalarına olumsuz tesir edebileceği değerlendirilerek, bu ilçelerimizde her türlü toplantı, gösteri ve yürüyüş yasaklanmıştır.

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir ve kanunlar önünde herkes eşittir. Bütün vatandaşlarımızdan beklentimiz; konusu suç teşkil edecek her türlü tutum ve davranışlardan kaçınılması ve aklıselim davranılmasıdır. Güvenlik güçlerimiz, hepimizin huzur ve güvenliği için daima görev başındadır. Gücünü milletimizin engin sevgisi ve yasalarımızdan alan polisimiz; her olayda olduğu gibi, bundan sonra da kanunların verdiği görev, yetki ve sorumluluklarını kararlılıkla yerine getirecektir."