Yusuf Tekin, il milli eğitim müdürleriyle görüştü Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Bakanlığın eğitim politikalarına ilişkin değerlendirmelerde bulunmak üzere genel müdürlerin katılımıyla deprem bölgesi dışındaki 71 ilin milli eğitim müdürüyle bir araya geldi.

DHA

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Başkent Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda il milli eğitim müdürlerine hitap etti.

Bakan Tekin, yeni dönemde her fırsatta, belli aralıklarla eğitim yöneticileri ve öğretmenlerle bir araya gelerek istişarelerde bulunacaklarını kaydetti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçmiş yıllarda olduğu gibi zaman zaman belli kesimlerce çeşitli saldırılara ve iftiralara maruz kaldığını ifade eden Bakan Tekin, bu saldırılara ve karalama kampanyalarına karşı mücadele ettiklerini söyledi.

"Attığımız her adımı, yaptığımız her işi il müdürlerimizle, Bakanlıktaki arkadaşlarımızla konuşarak yaptık"

Bütün bu saldırılara rağmen Milli Eğitim Bakanlığı'nca gerçekleştirilen uygulamaların başarıya ulaştığını belirten Tekin, "Milli Eğitim Bakanlığı'nda tüm bunlara rağmen başarılı olduysak bunun yegane sebebi aramızda kurduğumuz güçlü kardeşlik ve istişare kültürü oldu. Attığımız her adımı, yaptığımız her işi il müdürlerimizle, Bakanlıktaki arkadaşlarımızla konuşarak yaptık. Bize bu mücadelede güç veren en önemli husus buydu. Geçmişte böyle bir çalışma ortamı, böyle bir iklim oluşturmuştuk. Geçtiğimiz pazartesi günü Bakanlık merkez teşkilatındaki arkadaşlarımızla, birim amiri arkadaşlarımızla konuşurken de yapmayı arzu ettiğimiz ortamın bu olduğunu onlarla paylaştım. Şimdi sizlerle de aynı şeyi paylaşıyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bizlerin de gönülden sahip çıktığı Türkiye Yüzyılı inşası sürecinde bir yerde yer alacaksak, bu inşayı birlikte gerçekleştireceksek bunun yolu, yeniden ekip ruhuyla hareket edebileceğimiz bir ortamın oluşturulmasından geçer." dedi.

Türkiye Yüzyılı inşası için il milli eğitim müdürlerine de çağrıda bulunan Tekin, "Türkiye'nin maarif sistemine katkı verebilecek, gelecek kuşakların inşa edilmesini temin edecek adımları hep beraber atalım. Birlikte yol yürüdüğümüz takdirde bu süreçte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

"Mesai diye bir kavramımız yoktur"

Yeni dönemin yoğun bir çalışma temposu içinde yürütüleceğini kaydeden Tekin, müsteşarlık dönemlerine atıfta bulunarak, "Birlikte çalıştığımız arkadaşlarımız hatırlayacaktır, mesai diye bir kavramımız yoktu. Buradan ayrılıp ilinize vardığınızda öğretmenlerimiz başta olmak üzere il müdür yardımcılarımız, ilçe müdürlerimiz, şube müdürlerimiz, okul müdürlerimiz ve idari personelimizle hep beraber bir aile ortamı oluşturmaya çaba sarf etmenizi arzu ediyorum. Ancak bunu yaparsak başarılı olabiliriz. Bizim kısa vadede gündemimizdeki en önemli adım bu. Ben birlikte yol yürüyeceğimiz arkadaşlarımızın her daim arkasında olacağımı deklare ediyorum. Yeter ki vicdanımıza, maddi ve manevi sorumluluklarımıza ve bu ülkeyle ilgili hayallerimize uygun hareket edelim. Yeniden bir arada olmaktan, bu mücadeleyi yeniden hep birlikte sırtlanmaya çalışmaktan mutlu olduğumu belirtmek istiyorum." ifadelerini kullandı.