Yusufeli Barajı'nda çalışmalar bitti: Kasım ayında su tutacak

2013 yılında temeli atılan ve Türkiye'nin en yüksek barajı konumunda olan Yusufeli Barajı'nın inşaatı tamamlandı.

Türkiye’nin en yüksek, dünyanın ise 3. barajı olma özeliğini taşıyacak olan Yusufeli Barajı'nın yapımı için gece gündüz devam eden çalışmalar başarıyla bitti.

Artvin Yusufeli'de bulunan Çoruh Nehri üzerindeki barajın gövde beton çalışmaları tamamlanarak 275 metre yüksekliğine ulaştığı bildirildi.

Yerli ve milli enerji kaynaklarla inşa edilen dev barajla 2,5 milyon kişinin elektrik ihtiyacı karşılanabilecek.

Gelecek ay su tutmaya başlayacağı söylenen baraj sayesinde Türkiye'nin dışa bağımlılıktan kurtulması planlanıyor.

7'NCİ KEZ TAŞINIYOR

Yusufeli ilçesi, 1520 yıllık tarihinde Rize'den Erzurum vilayetlerine kadar 6 kez yer değiştirdi.

7'nci kez yer değiştirmeye hazırlanan ilçe için Artvin Valisi Yılmaz Doruk ve DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız'ın, baraj ve yeni yerleşim yerinde incelemelerde bulunmasının ardından çalışmalarla ilgili toplantı düzenlendi.

"HEDEF TAKVİMİMİZ VAR"

Toplantı sonrası açıklama yapan Vali Doruk, “Yusufeli Barajı ve HES projesi kapsamında tamamlanan, devam eden ve yapılacak işler konusunda bir koordinasyon toplantısı yaptık. İhtiyaçları tespit ettik. Proje takviminin sağlıklı yürümesi için yapılması gerekenleri etraflıca görüştük. Yusufeli Barajı’nın su tutması ve yeni yerleşim yerine taşınma sürecinde planlanan hedef takvimimiz var. Çalışmalar bu yönde devam ediyor.” dedi.

"ÜLKEMİZİN YÜZ AKI OLACAK"

Projenin hızlı devam ettiğini kaydeden DSİ Genel Müdürü Yıldız da “Proje bugünlere kadar geldi artık sonuna yaklaştık, meyvelerini almaya başlayacağız. Dünyanın en yüksek 3’üncü barajı olacak Yusufeli Barajı ve HES ülkemizin de yüz akı olacak. Çoruh Nehri üzerinde hidroelektrik kapasitesi yüksek ve enerji üreten Muratlı, Borçka, Artvin ve Deriner barajlarımız var. Faaliyete alındığında Yusufeli Barajı da bunlara eklenecek. Baraj su tuttuğunda da ülke ekonomisine ciddi katkılar olacak.” diye konuştu.

"ÜLKE EKONOMİSİNE KATKISI OLACAK"

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, “Kasım sonu itibarıyla su tutacak baraj, 4 ay sonra da enerji üretmeye başlayacak. Baraj ne kadar erken devreye girerse ülke ekonomisine o kadar katkısı olacak. Baraj bitme noktasına geldi. Yusufeli ilçesinin taşınmasını da iyi programlamak için çalışıyoruz. Barajda nisan ayında elektrik üretmek için çalışmalarımız hazır durumda.” dedi.



















