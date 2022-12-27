Petrol
85.2
0.83%
Euro
19.9306
0.31%
Dolar
18.6799
0.09%
Altın
1.084
0.54%
Borsa
5504
0.00%
Bitcoin
320.038
0.10%
BTXN Coin
6.48
-1.81%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çok bulutlu 7 C

    Yusufeli Barajı’nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı

    Artvin’de su tutulmaya başlayan Yusufeli Barajı ve HES’de sular yükselmeye devam ediyor. Su seviyesi 54.20 metreyi bulurken, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaştı.
    • 27.12.2022 - 09:17
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yusufeli Barajı’nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı

    Artvin’in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye’nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

    Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi 54.20 seviyesini buldu.

    Mahalleler su altında kaldı

    Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

    DSİ 26. Bölge Müdürlüğü de sosyal medya hesaplarından baraj inşası ile su tutma görüntüleri paylaştı.

    Su seviyesi 32,5 milyon metreküp oldu

    Yapılan açıklamada, "22 Kasım 2022 tarihinde su tutulan Yusufeli Barajında su seviyesi 54,20 metreye, depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküp seviyesine ulaşmıştır. Irmakyanı (Yukarı Kolik) Köyü ve Yeniköy Köyü sular altında kalmaktadır." ifadelerine yer verildi.

    Yusufeli Barajı’nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı #1

    Yusufeli Barajı’nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı #2

    Yusufeli Barajı’nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı #3

    Yusufeli Barajı’nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı #4

    Yusufeli Barajı’nda depolanan su miktarı 32,5 milyon metreküpe ulaştı #5


    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!
    Advertorial

    Aslı'nın Açıklamaları Piyasada Yankı Uyandırdı!

    Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Göztepe - Bodrumspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Mardin'de küçük çocuk, nadir görülen balık pulu hastalığıyla yaşıyor
    İç Haber

    Mardin'de küçük çocuk, nadir görülen balık pulu hastalığıyla yaşıyor

    Görüş Bildir