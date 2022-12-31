Yusufeli Barajı’nda nehir yatağı düzenlemesi yapılıyor

Yusufeli Barajı su tutmaya başlarken, gövdenin memba tarafında nehir yatağı düzenlemesi iş makineleriyle devam ediyor.

Türkiye'nin en büyük iskan projesinde su seviyesi yükseliyor...

Artvin'in Çoruh nehri üzerine yapımı tamamlanan Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenen törenle su tutmaya başladı.

26 Şubat 2013'te temeli atılan baraj, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak ün salıyor.

Nehir yatağı düzenlemesi sürüyor

Öte yandan barajın memba tarafında baraj gölü yükselirken, mansap tarafında da nehir yatağı düzenlemesi devam ediyor.

İHA'nın aktarımına göre; barajın diğer tarafında iş makinelerinin dere içinde hummalı bir çalışma sürerken, konuyla ilgili Devlet Su İşleri (DSİ) 26. Bölge Müdürlüğü sosyal medya hesabından açılama yaptı.

"Dünyanın beşinci en yüksek barajıdır"

Yapılan açıklamada,”

"DSİ Çoruh Projeleri 26. Bölge Müdürlüğünce inşa edilmekte olan Yusufeli Barajı ve HES Projesi İnşaatında çalışmalar devam ediyor. Su tutulan Yusufeli Barajının memba tarafında baraj gölü yükselirken; mansap tarafında nehir yatağı düzenlemesi devam ediyor. Ayrıca derivasyon tüneli tıkaç betonu imalatı hızla devam ediyor. Yusufeli Barajının temelden yüksekliği 275 m olup, çift eğrilikli beton kemer kategorisinde Ülkemizin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajıdır. Tesisin kurulu gücü 558 MW olup; yıllık enerji üretimi 1 milyar 888 milyon kWh/yıl’dır.” ifadelerine yer verildi.









