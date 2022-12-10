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    Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye yükseldi

    22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 47 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kaldı.
    • 10.12.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 10.12.2022 - 09:38
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    Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye yükseldi

    Türkiye'nin en büyük iskan projesinde su seviyesi yükseliyor.

    Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci en yüksek barajı.

    Dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

    Günlük 2 metre yükseliyor

    Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi her gün 2 metre yükseliyor.

    Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 47 metreye yükseldi #1

    Yaban keçileri bölgeye iniyor

    Köylerde taşınmalar devam ederken, sessizliğe bürünen bölgelere yaban keçileri iniyor.

    İHA'nın haberine göre, İrmakyanı köyünde çekilen görüntülerde, insanların köyden ayrılmasıyla yaban keçi ailesi bölgede rahatça dolaşıyor.

    Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye yükseldi VİDEO

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 47 metreye yükseldi #2

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 47 metreye yükseldi #3

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 47 metreye yükseldi #4

    Yusufeli Barajı nda su seviyesi 47 metreye yükseldi #5


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