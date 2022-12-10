22 Kasım'da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su yüksekliğinin 47 metreye ulaşmasıyla yollar, köprüler ve araziler su altında kaldı.

Türkiye'nin en büyük iskan projesinde su seviyesi yükseliyor.

Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci en yüksek barajı.

Dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.

Günlük 2 metre yükseliyor

Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi her gün 2 metre yükseliyor.

Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.

Yaban keçileri bölgeye iniyor

Köylerde taşınmalar devam ederken, sessizliğe bürünen bölgelere yaban keçileri iniyor.

İHA'nın haberine göre, İrmakyanı köyünde çekilen görüntülerde, insanların köyden ayrılmasıyla yaban keçi ailesi bölgede rahatça dolaşıyor.

Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye yükseldi VİDEO