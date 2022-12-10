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- Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye yükseldi
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye yükseldi
- 10.12.2022 - 09:03
- Güncelleme : 10.12.2022 - 09:38
Türkiye'nin en büyük iskan projesinde su seviyesi yükseliyor.
Artvin'in Yusufeli ilçesinde Çoruh nehri üzerinde yapımı tamamlandığında kemer baraj sınıfında 275 metreyle Türkiye'nin birinci en yüksek barajı.
Dünyanın ise beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 22 Kasım tarihinde su tutmaya başladı.
Günlük 2 metre yükseliyor
Baraj kapakları kapanmasıyla, gövde de biriken su seviyesi her gün 2 metre yükseliyor.
Karayolları başta olmak üzere, baraja yakın köylerdeki evler ve mahalleler bir bir sular altında kalıyor.
Yaban keçileri bölgeye iniyor
Köylerde taşınmalar devam ederken, sessizliğe bürünen bölgelere yaban keçileri iniyor.
İHA'nın haberine göre, İrmakyanı köyünde çekilen görüntülerde, insanların köyden ayrılmasıyla yaban keçi ailesi bölgede rahatça dolaşıyor.
Yusufeli Barajı'nda su seviyesi 47 metreye yükseldi VİDEO