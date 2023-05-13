Yusufeli Barajı'nda su seviyesi yükseldi: 131 metreye ulaştı Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı'nın su havzasında toplanan su miktarı bugün itibariyle 449,15 milyon metreküpe, su seviyesi 634,64 kotuna, su yüksekliği de 131.14 metreye yükseldi.

İHA Yusufeli Barajı ve HES'in inşası süreci ve su tutulacak bölgede kalanların taşınması kamuoyunun gündemindeydi. Şimdilerde ise barajdaki su yüksekliği yakından takip ediliyor. Türkiye'nin birinci, dünyanın beşinci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı, 275 metre gövde yüksekliğine sahip. Su seviyesi 121 metreye yükseldi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle 22 Kasım 2022 tarihinde hizmete alındı. Ardından barajdaki su seviyesi kontrollü şekilde yükselmeye başladı. Ekonomiye de büyük katkı sağlayacak olan barajda, kapakların kapanmasıyla su seviyesi 131 metreye ulaştı. Bir köy sular altında kaldı Baraj havzasında depolanan su miktarı bugün itibariyle 449,15 milyon metreküpe, su seviyesi 634,64 kotuna ulaştı. Su tutma işleminde 6'ıncı ayın bitmek üzere olduğu baraj nedeniyle karayolları başta olmak üzere köyler ve mahalleler birer birer sular altında kalırken, DSİ 26. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde Yusufeli Barajı'nın Temmuz ayında elektrik üretimine başlaması planlanıyor.