Yusufeli Barajı'nda su yüksekliği 134 metreyi aştı Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilen Yusufeli Barajı ve HES'teki su yüksekliğin geldiği son aşama gözler önüne serildi.

AA

Artvin'deki Yusufeli Barajı'nın su yüksekliğinin istenilen seviyeye gelmesi aşamasında aldığı yol merak ediliyor.

Yeni Yusufeli ilçesi, baraj gölü manzaralı modern bir ilçe olarak yükseliyor.

Temelden 275 metre gövde yüksekliğiyle kemer baraj sınıfında Türkiye'nin birinci, dünyanın 5'inci en yüksek barajı olan Yusufeli Barajı ve HES'te, su tutulmasıyla birlikte eski ilçe merkezi de sular altında kaldı.

Su yüksekliği 134,12 metre

DSİ 26. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Artvin'de, Çoruh Nehri üzerinde inşa edilerek 22 Kasım 2022'de su tutulmaya başlanan Yusufeli Barajı ve HES'teki su yüksekliğinin 134,12 metre olduğu açıklandı.

Depolanan su miktarı 482,65 milyon metreküp

Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 637,62 kotuna, su yüksekliğinin 134,12 metreye, depolanan su miktarının ise 482,65 milyon metreküpe ulaştığı kaydedildi.