Yusufeli'de su yüksekliği 46 metreye ulaştı

Çoruh Nehri üzerine inşa edilip, su tutmaya başlanan Yusufeli Barajı'nda, su yüksekliği 46 metreye ulaşmasının ardından tarihi köprü sullar altında kaldı.

Artvin'de Çoruh nehri üzerine projelendirilip, temeli 26 Şubat 2013'te atılan, 275 metre gövde yüksekliği ile Türkiye'nin en yüksek barajının inşası tamamlandı.

Dünyanın 5'inci en yüksek barajı Yusufeli Barajı ile hidroelektrik santrali (HES) inşasının ardından su tutulmaya başlandı.

2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj; 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

Baraj, 2,5 milyon nüfuslu Antalya gibi bir kentin enerji ihtiyacının yanında yerli ve milli otomobil Togg'un 750 bin adedinin ihtiyacı olan elektriği üretebilecek.

Su seviyesi 46 metreyi buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenen törenle su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı’nda yaklaşık 20 milyon metreküp su depolandı.

Yusufeli Barajı'nda 46 metreye ulaşan su seviyesi ile eski Yusufeli-Erzurum kara yolu bitişiğindeki Irmakyanı köyükısmen su altında kaldı.

Vatandaşlar son kez evlerine baktı

Tek ulaşımın sağlandığı asırlık asma köprünün de sulara gömüldüğü köye gidenler, evlerine uzaktan son kez bakıyor.

"Hem mutlu hem de hüzünlüyüz"

Köyden taşınanlardan Zeki Küçükalkan, "Doğma büyüme burada yaşadık. Bir bakımdan üzgünüz, arazimiz, anılarımız, ata-dede topraklarımız su altına gitti. Bir bakımdan da devletimizin kalkınması için bu barajın yapılması gerekiyordu; yapıldı. Hem mutlu hem de hüzünlüyüz." dedi.

"Anılarımız, yaşanmışlıklarımız tarih olacak"

Ömer Küçükalkan ise "Yarım asrı aşkın bu köyde yaşadım. Anılarımız, yaşanmışlıklarımız tarih olacak. Su altında kalacak köyümüzü gelip son kez görüyoruz." diye konuştu.

"Baraj büyük bir nimet"

Çocukluğunun köyde geçtiğini ifade eden Hüseyin Halkyürek de "Barajın olması sevindirici, enerji atılımları bizim için gurur verici. Baraj büyük bir nimet. Tek üzüntümüz, yaşanmışların geride kalacak olması." ifadelerini kullandı.

"O köprü aklımızdan çıkmayacak"

Rabia Akyürek "Çok büyük duygular içerisindeyim. Geçen yıl babamı kaybettim; bura baba ocağı. Evet, baraj çok önemli ama evleri sular altında görmek kalbimi acıtıyor. O köprü aklımızdan çıkmayacak." dedi.