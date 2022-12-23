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    Yusufeli'nde anılar su altında kalıyor

    22 Kasım’da su tutmaya başlayan Yusufeli Barajı'nda su seviyesinin 51 metreye ulaştı. Bölge halkı suya gömülen köylerini izlerken duygusal anlar yaşadı.
    • 23.12.2022 - 10:29
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    Yusufeli'nde anılar su altında kalıyor

    Türkiye'nin en büyük iskan projesinde su seviyesi yükselmeye devam ediyor...

    Yusufeli Barajı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 22 Kasım’da düzenlenen törenle su tutmaya başladı.

    Artvin'in Çoruh ilçesinde 26 Şubat 2013'te temeli atılan baraj, 275 metre ile Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5’inci en yüksek barajı olarak ün salıyor.

    2023'te elektrik üretecek

    558 megavat kurulu gücüyle ülke ekonomisine yıllık 5 milyar TL katkı sağlayacak projeyle; depolanan suyun potansiyel enerjisi yıllık ortalama 1 milyar 900 milyon kilovatsaat elektrik enerjisine dönüştürülecek.

    2,3 milyar metreküp su depolama hacmine sahip baraj, 29 Mayıs 2023'te elektrik üretimine geçecek.

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #1

    Su seviyesi 51 metreye ulaştı

    Yusufeli Barajı'nda, şu ana kadar 20 milyon metreküp su depolandı. 51 metreye ulaşan su seviyesi ile Irmakyanı köyündeki yol, köprü ve arazilerin ardından diğer yapılar da su altında kaldı.

    DHA'nın aktarımına göre; suya gömülen bölgeyi görmeye gelenler ise duygusal anlar yaşıyor.

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #2

    "Anılarımız suya gömülüyor"

    Evi su altında kalan İsmail Yiğit, "Burası bizim sürekli kullandığımız bir güzergah. Buradan hep geçiyorduk, çok anılarımız var. Burası, sular altında kaldı. Gün geçtikçe sular yükseliyor. Hüznümüz var tabii. Anılarımız suya gömülüyor. Ama yapacak bir şey yok. Devletimiz sağ olsun." diye konuştu.

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #3

    "Sular yükseldikçe anılar da kayboluyor gibi"

    Emre Ay ise "Irmakyanı köyünde oturmuyoruz. Fakat köyümüz buraya yakın. Genelde buradaki yolu kullanıp, köyümüze gidiyorduk. Şimdi yol sular altında kaldı. Eski yolumuz burası. Seviyoruz burayı, bu yollarda çok anılarımız var. Sular yükseldikçe anılar da kayboluyor gibi. Son kez gelip, fotoğraf çektirmek istedik." dedi.

    Yüzde 80'ini yerleşti

    Öte yandan Yusufeli ilçe merkezinde yaşayanların yüzde 80'inin yeni yerleşim alanına yerleştiği bildirildi.

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #4

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #5

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #6

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #7

    Yusufeli nde anılar su altında kalıyor #8



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