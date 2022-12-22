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    Yusufeli'nde kamu binalarının yıkımına başlanıldı

    Barajın su tutmaya başlanmasının ardından ilçede taşınma işlemleri devam ederken, sıra kamu kurumlarına ait binaların yıkımlarına geldi.
    • 22.12.2022 - 09:47
    • Güncelleme : 22.12.2022 - 09:59
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    Yusufeli'nde kamu binalarının yıkımına başlanıldı

    Türkiye'nin mega projesi Yusufeli Barajı hayata geçirildi.

    Artvin'de Yusufeli Barajı'nın su tutmaya başlamasının ardından ilçede taşınma işlemleri hızla devam ediyor.

    İki ay içinde mevcut ilçenin sular altında kalması planlanırken, yeni yerleşim yerine taşınmalar ise hızla devam ediyor.

    Kamu binalarında yıkım başladı

    Bunun yanı sıra bir yandan da Hükümet Konağı, adliye ve okullar kamu kurumlarına ait binaların yıkımları devam ediyor.

    İlçenin ilk yapılarından biri olan kaymakamlık binasının da bu kapsamda yıkımı gerçekleştirildi.

    Yusufeli nde kamu binalarının yıkımına başlanıldı #1

    "Taşınma bitmiş sayılmaz"

    İHA'nın haberine göre, İş makineleri eşliğinde yıkılan binalar, hurdaya ayrıldıktan sonra sular altın kalacak. "İlçe merkezinde sona gelinirken kamu binalarının da yıkımlar başladı." diyen avukat Recep Akyürek, "Şu an tam taşınma bitmiş sayılmaz, yukarıya taşınmalar devam ediyor." dedi.

    Yusufeli nde kamu binalarının yıkımına başlanıldı #2

    Yusufeli nde kamu binalarının yıkımına başlanıldı #3


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