Yüz yüze eğitim başlıyor: Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?

Yüz yüze eğitim başlıyor: Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan yüz yüze eğitimin "6 Eylül" tarihinde başlayacağını duyurdu. Bunun akabinde, "Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?" sorusu gündeme geldi. Peki, Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine toplantısının ardından açıklamalar yaptı.

Vaka sayılarının 20 bin bandını geçmesinin ardından yüz yüze eğitimin nasıl olacağı merak ediliyordu.

Veliler, aşı olmayan öğretmenlerle ilgili hangi kuralların geleceğini araştırıyordu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası aşı olmayan öğretmenlere ilişkin açıklama yaptı.

Peki, Aşı olmayan öğretmenler ne yapacak?

AŞI OLMAYAN ÖĞRETMENLER NE YAPACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, aşı olmayan öğretmenlere ilişkin şu açıklamayı yaptı;

"Okullarda 6 Eylül'de yüz yüze eğitime başlanması ile birlikte, henüz aşı olmamış öğretmen ve personelin haftada iki kere test yaptırmasını isteyeceğiz.

Aşı olmayan üniversite öğrencilerimiz ve personellerden de PCR testi isteyeceğiz.''