Yüzde 160 zam: İstanbulkart vize ücreti ne kadar oldu?

Yüzde 160 zam: İstanbulkart vize ücreti ne kadar oldu?

İstanbulluların toplu taşımada kullandığı İstanbulkart vize işlemi her yıl yapılıyor. Yıl sonu yaklaşırken vize işlem ücretine yüzde 160 oranında zam geldi. Peki İstanbulkart vize ücreti ne kadar?

Milyonlarca İstanbullunun toplu ulaşım ulaşım araçlarında kullandığı İstanbulkart, yeni zammı ile gündemde...

İstanbulkart'ı indirimli kullanan vatandaşların her yıl vize işlemi yapması gerekiyor. Bunun nedeni ise, öğrencilerin öğrenci sürelerinin ve öğretmenlerin görevlerinin devam ettiğini beyan etmek.

Kartın son vize tarihinden evvel güncelleme işlemi yapılmazsa bloke oluyor ya da tam tarifeye geçiyor.

İstanbulkart vize işlemini yapacak olanlar, ücreti de araştırıyor. Geçen yıl 5 lira olan İstanbulkart vize ücreti, yüzde 160 zamlandı. Peki vize ücreti ne kadar oldu? İşte detaylar...

İSTANBULKART VİZE ÜCRETİ NE KADAR?

5 TL olan İstanbul Kart vize ücreti, % 160 zamla 13 TL'ye yükseldi.

Vizeleme işlemi İstanbul genelinde bulunan Biletmatik cihazlarından, karta para yüklemesi yapan büfelerden ve İstanbulkart mobil uygulamasından yapılabiliyor.