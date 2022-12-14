Petrol
81.36
0.84%
Euro
19.8784
0.32%
Dolar
18.6467
0.02%
Altın
1.084
-0.08%
Borsa
5263
0.14%
Bitcoin
336.710
2.42%
BTXN Coin
5.27
6.25%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Çok bulutlu 8 C

    Zabıtalar Bahçeşehir Üniversitesi'nin yolunu kesti

    Herhangi bir gerekçe bildirmeden üniversitenin giriş yolunu kesen ekipler, üniversite kurucusu Enver Yücel'i isyan ettirdi. Yücel, "Zabıta yolu kesmiş, nedenini bilen yok" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 14.12.2022 - 12:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zabıtalar Bahçeşehir Üniversitesi'nin yolunu kesti

    Seyyar satıcılara uyguladıkları şiddet ile gündeme gelen zabıtalar, yeni bir skandal ile konuşuluyor.

    Bahçeşehir Üniversitesi'nin giriş yolu, zabıta ekipleri tarafından kesildi.

    Herhangi bir neden belirtmeyen ekipler, öğrencilerin giriş ve çıkışlarını olumsuz yönde etkiledi.

    Üniversite Kurucusu Enver Yücel ise duruma isyan etti.

    "Zabıta yolu kesmiş, nedenini bilen yok"

    Beşiktaş Belediyesini ve zabıta ekiplerini eleştiren Yücel, şu ifadeleri kullandı;

    "Burası Beşiktaş BAU nun giriş yolu. Zabıta bu yolu kesmiş nedenini bilen yok!

    Bizim zamanımızda üniversitede polis araçları olurdu.Şimdi Belediyenin Zabıta aracı var. Bu da iyi bir gelişme!"

    Belirsiz olaya Twitter üzerinden tepki yağdı.

    Zabıtalar Bahçeşehir Üniversitesi nin yolunu kesti #1

    Zabıtalar Bahçeşehir Üniversitesi nin yolunu kesti #2


    Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 13 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama
    Yaşam

    Bursa'da su kesintisi olan ilçeler! 13 Aralık 2022 BUSKİ su kesintisi ve arıza sorgulama

    Jorge Jesus: Bir yere gittiğim yok
    Futbol

    Jorge Jesus: Bir yere gittiğim yok

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!
    Advertorial

    Genç Aslı'nın yatırım stratejisi getiri garantili!

    Görüş Bildir