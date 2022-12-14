Zabıtalar Bahçeşehir Üniversitesi'nin yolunu kesti

Herhangi bir gerekçe bildirmeden üniversitenin giriş yolunu kesen ekipler, üniversite kurucusu Enver Yücel'i isyan ettirdi. Yücel, "Zabıta yolu kesmiş, nedenini bilen yok" dedi.

Seyyar satıcılara uyguladıkları şiddet ile gündeme gelen zabıtalar, yeni bir skandal ile konuşuluyor.

Bahçeşehir Üniversitesi'nin giriş yolu, zabıta ekipleri tarafından kesildi.

Herhangi bir neden belirtmeyen ekipler, öğrencilerin giriş ve çıkışlarını olumsuz yönde etkiledi.

Üniversite Kurucusu Enver Yücel ise duruma isyan etti.

"Zabıta yolu kesmiş, nedenini bilen yok"

Beşiktaş Belediyesini ve zabıta ekiplerini eleştiren Yücel, şu ifadeleri kullandı;

"Burası Beşiktaş BAU nun giriş yolu. Zabıta bu yolu kesmiş nedenini bilen yok!

Bizim zamanımızda üniversitede polis araçları olurdu.Şimdi Belediyenin Zabıta aracı var. Bu da iyi bir gelişme!"

Belirsiz olaya Twitter üzerinden tepki yağdı.