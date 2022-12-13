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    Zafer Işık'tan TBMM'deki kavgaya ilişkin paylaşım

    AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık, bütçe görüşmeleri sırasında yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgün olduğunu belirtti.
    • 13.12.2022 - 21:45
    • Güncelleme : 13.12.2022 - 21:50
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    Zafer Işık'tan TBMM'deki kavgaya ilişkin paylaşım

    2023 yılı bütçe görüşmelerinin ilk gününde TBMM Genel Kurulunda yumruklu kavga çıkmıştı.

    Kavgada AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ve İyi Parti Milletvekili Hüseyin Örs karşı karşıya gelmiş, Örs'ün başı, Işık'ın yüzüğü nedeniyle açılmıştı.

    Kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalan Örs, ölümden dönmüştü.

    "Rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm"

    Işık konuya ilişkin, yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgün olduğunu belirterek "Sayın Hüseyin Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum." açıklamasında bulundu.

    TBMM'deki yumruklu kavganın yeni görüntüsü VİDEO

    Işık, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

    "Geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda yaşanan rahatsızlık verici gündemden dolayı üzgünüm. Bugüne kadar basında şahsıma atfen yer alan hiçbir açıklama tarafımdan yapılmamıştır.

    Milletvekili arkadaşım sayın Hüseyin Örs'ün hastaneden taburcu olması ve sağlık durumunun iyi olması beni ziyadesiyle mutlu etti.

    "Sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum"

    Olaydan kaynaklı istirahat sürem bittikten sonra sayın Örs ile bir araya gelmekten memnun olurum. Ümidim odur ki bundan sonraki Meclis çalışmalarında böyle bir görüntü hiçbir zaman olmasın."

    Zafer Işık tan TBMM deki kavgaya ilişkin paylaşım #1

    Zafer Işık tan TBMM deki kavgaya ilişkin paylaşım #2

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