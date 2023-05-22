Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, ikinci tur kararını açıklayacak Özdağ, yarın 11.00'de düzenleyeceği basın toplantısıyla partisinin kararını ilan edecek.

AA & Ensonhaber

Ümit Özdağ liderliğindeki Zafer Partisi, cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin tavrını açıklayacak.

İkinci turu 28 Mayıs'ta yapılacak seçime Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yüzde 49,52 ile önde giriyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun oy oranı ise yüzde 44,88.

Partisinin kararını açıklayacak

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, yarın cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turuna ilişkin partisinin kararını ilan edecek.

Konuya ilişkin partiden yapılan açıklamada, Özdağ'ın, yarın saat 11.00'de parti genel merkezinde basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

İkinci tur toplantısı

Zafer Partisi Genel İdare Kurulu, seçimlerden sonra 20 Mayıs'ta toplantı düzenlemişti.

Genel Başkan Ümit Özdağ başkanlığında, seçim sonuçları ve ikinci tura kalan cumhurbaşkanı seçimi ele alınmıştı.

Oğan: Kararımız aynı olmak zorunda değil

Zafer Partisi'nin bileşenlerinden biri olduğu ATA İttifakı, Sinan Oğan'ı cumhurbaşkanı adayı göstermiş, Oğan yüzde 5,17 oranında oyun sahibi olmuştu.

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Oğan, Özdağ ile dost olduğunu belirtmiş, ikinci turda nasıl bir tutum benimseyeceğine dair, "Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil." demişti.