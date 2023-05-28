Zaferi sonrası dünyanın en büyük doğal gökdelenine Erdoğan'ın posteri asıldı Seçim zaferinin ardından Nevşehir'de bulunan dünyanın en büyük doğal gökdelenine Recep Tayyip Erdoğan posteri asıldı.

İHA

Türkiye, bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih etti.

Recep Tayyip Erdoğan, ikinci turda da Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı üstün geldi.

Erdoğan'ın kazanmasından sonra tüm yurtta olduğu gibi Nevşehir'de de çeşitli kutlama etkinlikleri yapıldı.

Dünyanın en büyük doğal gökdelenine Erdoğan posteri asıldı

UNESCO Kültürel Miras Listesi'nde yar alan ve Kapadokya bölgesinde bulunan dünyanın en büyük doğal gökdeleni niteliğinde olan Uçhisar Kalesi'ne seçimleri kazanan Erdoğan'ın 13 metre yüksekliğinde, 7 metre genişliğinde ve toplam 91 metrekare olan posteri asılarak havai fişek gösterisi yapıldı.

Uçhisar Kalesi önünde toplanan vatandaşlar Erdoğan'ın zaferini büyük bir coşkuyla kutladı.

Kutlamalara katılan Uçhisar Belediye Başkanı Osman Süslü, yaptığı açıklamada, "Uçhisar Belediyesi olarak Türk Devletleri Genel Sekreterliği'mizin bayrağı ile birlikte Türk bayrağını birleştirmek suretiyle cumhurbaşkanımızın resminden oluşan portresini dünyanın en büyük peribacası olarak adlandırılan Uçhisar Kalesi'ne asmak suretiyle bu şanlı günü kutlamak istedik" dedi.