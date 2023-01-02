- Haberler
- Gündem Haberleri
- ZAM BELİRLEYİCİ! Aralık 2022 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç?
ZAM BELİRLEYİCİ! Aralık 2022 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç?
Memur ve emekli zammını belirleyecek olan Aralık 2022 enflasyonu açıklandı mı sorusu ekonomi gündeminde ilk sırada... Peki enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? İşte detaylar...
- Haber Merkezi
- 02.01.2023 - 16:13
Memur ve emeklilerin maaşlarını açıklanacak olan Aralık 2022 enflasyonu belirleyecek.
Heyecanla zam oranını hesaplayan milyonlarca vatandaş, TÜİK'ten gelecek son dakika haberine kilitlendi.
Her ayın ilk günlerinde açıklanan enflasyon oranlarını takiben "Enflasyon oranı ne zaman saat kaçta açıklanacak?" sorusu araştırılıyor.
Aralık rakamlarının açıklanmasıyla birlikte 6 aylık enflasyon farkı ortaya çıkacak.
Peki enflasyon açıklandı mı, ne kadar, yüzde kaç? İşte detaylar...
2022 Aralık enflasyonu açıklandı mı?
Aralık ayına ait enflasyon oranı 3 Ocak Çarşamba günü saat 10.00'da kamuoyu ile paylaşılacak. Ardından ise memur ve emekli zamları netleşecek.