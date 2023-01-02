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ZAM BELİRLEYİCİ! Aralık 2022 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç?

ZAM BELİRLEYİCİ! Aralık 2022 enflasyonu açıklandı mı, yüzde kaç?

Memur ve emekli zammını belirleyecek olan Aralık 2022 enflasyonu açıklandı mı sorusu ekonomi gündeminde ilk sırada... Peki enflasyon oranı açıklandı mı, yüzde kaç oldu? İşte detaylar...