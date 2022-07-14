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    Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ağustos ayında yatar mı?

    Asgari ücrete Temmuz ayında geçerli olmak üzere, yüzde 30 zam yapıldı. Bununla birlikte asgari ücret 5 bin 500 liraya ulaştı. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?
    • 14.07.2022 - 11:58
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    Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ağustos ayında yatar mı?

    Enflasyonun artması üzerine asgari ücrete dair yeni bir değerlendirme olacağı kulislerde konuşuluyordu.

    Bunun üzerine NATO'ya gitmeden önce açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zam müjdesini verdi.

    NATO dönüşü açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücretin net 5 bin 500 TL'ye yükseltiğini söyledi.

    Asgari ücrete yapılan yüzde 30'luk zammın ardından, gözler ödeme tarihine çevrilmeye başlandı.

    Zamlı asgari ücreti almak için bekleyenler, "Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ağustos ayında yatar mı?" sorusunu gündeme getirdi.

    Peki,Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ağustos ayında yatar mı? İşte yanıtı..

    Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?

    Asgari Ücret Tespit Komisyonu tarafından belirlenen asgari ücret, başka bir yürürlük tarihi belirtilmediği takdirde yayımlandığı tarihten itibaren yürürlüğe girecek.

    Düzenlemeyi içeren, Asgari Ücret Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayınlandı.

    Buna göre, asgari ücret zamlı haliyle Ağustos ayında hesaplara yatacak.

    Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ağustos ayında yatar mı? #1


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