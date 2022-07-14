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Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ağustos ayında yatar mı?

Zamlı asgari ücret ne zaman yatacak? Ağustos ayında yatar mı?

Asgari ücrete Temmuz ayında geçerli olmak üzere, yüzde 30 zam yapıldı. Bununla birlikte asgari ücret 5 bin 500 liraya ulaştı. Peki, zamlı asgari ücret ne zaman yatacak?